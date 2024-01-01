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Focal

Focal

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الموقع الإلكتروني: focalml.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Focal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Focal is an AI video creation tool that allows anyone to create and share TV episodes and movies. We combine existing video, audio, and language models to make this process simple and straightforward.

الموقع الإلكتروني: focalml.com

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