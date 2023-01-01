WebCatalog
FinancialJuice

FinancialJuice

financialjuice.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FinancialJuice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

FinancialJuice عبارة عن منصة مجانية للأخبار والمحتوى المالي في الوقت الفعلي، وتتمثل رؤيتنا في مساعدة المتداولين والمستثمرين في الحصول على عالمهم المالي بالكامل في مكان واحد وفي الوقت الفعلي. إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات التي تحرك السوق ومساعدة جميع المستثمرين على الاطلاع.

الموقع الإلكتروني: financialjuice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FinancialJuice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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