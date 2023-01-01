FastShip، مزود الخدمة الحقيقي لإرسال الأشياء إلى الخارج مع الخدمات اللوجستية الرائدة FedEx Aramex UPS، مع أبرزها أنها أرخص من إرسالها بنفسك. تلقي الطرود في المنزل تتبع حالة الطرود في الوقت الحقيقي

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