قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

واجهة برمجة التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة ومنشئ سير العمل للتطوير السريع.

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