WebCatalog
Famous Birthdays

Famous Birthdays

famousbirthdays.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Famous Birthdays على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعرف على أعياد ميلاد اليوم واكتشف من يشاركك تاريخ ميلادك. نحن نجعل التعرف على المشاهير أمرًا بسيطًا وممتعًا.

الموقع الإلكتروني: famousbirthdays.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Famous Birthdays. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SimpleLegal

SimpleLegal

simplelegal.com

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Choozle

Choozle

choozle.com

AlienVault

AlienVault


Felix Gray

Felix Gray

felixgray.com

HyperSKU

HyperSKU

hypersku.com

On This Day

On This Day

onthisday.com

Polygon

Polygon

polygon.com

Spark Paws

Spark Paws

sparkpaws.com

Sinch

Sinch

sinch.com

LADbible

LADbible

ladbible.com

Smartprix

Smartprix

smartprix.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية