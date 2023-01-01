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LADbible

LADbible

ladbible.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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LADbible هي علامة تجارية بريطانية للأخبار والترفيه، تم إنشاؤها لمجتمع الشباب. نحن ندافع عن أبطال الحياة اليومية الذين يقومون بأعمال لطيفة وفكاهة وشجاعة مذهلة. نحن نغطي قصصًا عن المشاهير والتلفزيون والأفلام والألعاب، بالإضافة إلى الأخبار العاجلة.

الموقع الإلكتروني: ladbible.com

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