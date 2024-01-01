WebCatalog

Evidence.io

Evidence.io

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الموقع الإلكتروني: evidence.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evidence.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Evidence.io provides that same powerful, real-time social proof to websites. After an easy, 4-minute setup, site visitors can see real-time notifications of current website visitors, recent purchases, booked appointments, or any other positive engagement that can help increase buyer confidence and build a greater sense of urgency.

الفئات:

Business
Pop-Up Builder Software

الموقع الإلكتروني: evidence.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Evidence.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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ActiveCampaign

activecampaign.com

Elementor

Elementor

elementor.com

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Sniply

Sniply

sniply.io

involve.me

involve.me

involve.me

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Poptin

Poptin

poptin.com

Sender

Sender

sender.net

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

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ConvertBox

convertbox.com

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Yup for Tutors

Yup for Tutors

yup.com

WebFeedback

WebFeedback

webfeedback.io

Proof Experiences

Proof Experiences

useproof.com

Boardable

Boardable

boardable.com

ProveSource

ProveSource

provesrc.com

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