بدائل - Evidence.io

Serviceform

serviceform.com

نموذج الخدمة – البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. هل لديك زوار لموقع الويب ولكنك لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد...