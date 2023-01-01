يوفر ente طريقة بسيطة لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، مشفرة من طرف إلى طرف.

الموقع الإلكتروني: ente.io

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