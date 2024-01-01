Elektron

Elektron

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الموقع الإلكتروني: elektron.se

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف العالم المبتكر لآلات الطبول الإلكترونية وصناديق الأخدود وأجهزة المزج واجعل الصوت والموسيقى غير العاديين جزءًا طبيعيًا من حياتك.

الموقع الإلكتروني: elektron.se

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