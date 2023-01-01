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Edumall

Edumall

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الموقع الإلكتروني: edumall.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Edumall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكثر من 300 دورة تدريبية عبر الإنترنت في عام 2021. تعلم اللغات الأجنبية عبر الإنترنت والأعمال التجارية عبر الإنترنت والمهارات الشخصية عبر الإنترنت للعاملين

الموقع الإلكتروني: edumall.vn

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