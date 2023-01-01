يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Edumall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أكثر من 300 دورة تدريبية عبر الإنترنت في عام 2021. تعلم اللغات الأجنبية عبر الإنترنت والأعمال التجارية عبر الإنترنت والمهارات الشخصية عبر الإنترنت للعاملين

الموقع الإلكتروني: edumall.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Edumall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.