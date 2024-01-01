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يُحدث Drop ثورة في التجارة الاجتماعية من خلال تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة من البيع مباشرة من خلال رسائل Instagram Direct. باستخدام منصة Drop، يمكن للشركات جذب جمهورها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز معدلات التحويل، وتحويل المتابعين إلى عملاء مدى الحياة.

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الموقع الإلكتروني: usedrop.io

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