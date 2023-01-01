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DriveCentric

DriveCentric

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الموقع الإلكتروني: drivecentric.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DriveCentric على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشاركة والذكاء الاصطناعي المطلق. الحل الذي يدعم صناعة السيارات أحدث ثورة في وكالتك مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة - أول من قام ببناء الذكاء الاصطناعي. (مدعوم من ChatGPT-4) وأدوات المشاركة في منصة واحدة.

الموقع الإلكتروني: drivecentric.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DriveCentric. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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