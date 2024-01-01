DreamzAR AI

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يعد AI Landscape Design Idea Generator أداة حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تصميم حديقتك باستخدام صورة واحدة. يقوم بتحليل المعلومات المرئية في الصورة لتحديد حديقتك ثم يضيف عناصر طبيعية جديدة إليها. باستخدام AI Landscape Design Idea Generator، يمكنك تصميم عناصر مختلفة لحديقتك، بما في ذلك النباتات والمناظر الطبيعية والميزات الخارجية. الاحتمالات لا حصر لها!

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