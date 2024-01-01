DreamzAR AI

DreamzAR AI

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الموقع الإلكتروني: dreamzar.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DreamzAR AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد AI Landscape Design Idea Generator أداة حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تصميم حديقتك باستخدام صورة واحدة. يقوم بتحليل المعلومات المرئية في الصورة لتحديد حديقتك ثم يضيف عناصر طبيعية جديدة إليها. باستخدام AI Landscape Design Idea Generator، يمكنك تصميم عناصر مختلفة لحديقتك، بما في ذلك النباتات والمناظر الطبيعية والميزات الخارجية. الاحتمالات لا حصر لها!

الموقع الإلكتروني: dreamzar.app

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