"dotpict" هو تطبيق متخصص في رسم فن البكسل! يحتوي "dotpict" على وظيفة مجتمعية تتيح لك نشر صور بكسل مرسومة باستخدام dotpict بالإضافة إلى تلك المرسومة باستخدام تطبيقات أخرى!

الموقع الإلكتروني: dotpict.net

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