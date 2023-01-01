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DEGIRO

DEGIRO

trader.degiro.nl

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استثمر نفسك بأسعار منخفضة بشكل غير مسبوق مع الوسيط عبر الإنترنت DEGIRO. الاستثمار في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى: الأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات وصناديق الاستثمار. افتح حساب مستثمر مجاني اليوم.

الموقع الإلكتروني: degiro.nl

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