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Decathlon Lietuva

Decathlon Lietuva

decathlon.lt

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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اختر من بين أكثر من 80 رياضة مختلفة و15000 منتج العشاري ليتوانيا

الموقع الإلكتروني: decathlon.lt

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