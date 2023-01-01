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Decathlon Philippines

Decathlon Philippines

decathlon.ph

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تقدم Decathlon ملابس وأحذية ومعدات رياضية بأسعار معقولة لأكثر من 70 رياضة. ديكاتلون الفلبين | متجر الرياضة على الإنترنت للفلبينيين. ضمان لمدة عامين - جميع العناصر. إرجاع واستبدال لمدة عام. الإرجاع والاستبدال مجاني. الدفع عند الاستلام. الأنواع: المشي لمسافات طويلة، الدراجات.

الموقع الإلكتروني: decathlon.ph

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon Philippines. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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