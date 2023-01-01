WebCatalog
Decathlon Ghana

Decathlon Ghana

decathlon.com.gh

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decathlon Ghana على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Decathlon Ghana هو أكبر متجر للرياضة والتمارين الرياضية في غانا حيث يقوم بتخزين أكثر من 5000 منتج وعنصر رياضي في أكثر من 50 تخصصًا رياضيًا.

الموقع الإلكتروني: decathlon.com.gh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon Ghana. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Decathlon Philippines

Decathlon Philippines

decathlon.ph

Decathlon UK

Decathlon UK

decathlon.co.uk

Decathlon Singapore

Decathlon Singapore

decathlon.sg

Decathlon South Africa

Decathlon South Africa

decathlon.co.za

Decathlon Kenya

Decathlon Kenya

decathlon.co.ke

Decathlon France

Decathlon France

decathlon.fr

Decathlon USA

Decathlon USA

decathlon.com

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

Decathlon Canada

Decathlon Canada

decathlon.ca

Decathlon Slovensko

Decathlon Slovensko

decathlon.sk

Decathlon Ireland

Decathlon Ireland

decathlon.ie

Decathlon Belgium

Decathlon Belgium

decathlon.be

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية