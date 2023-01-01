Decathlon Kazakhstan
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decathlon Kazakhstan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: decathlonkz.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon Kazakhstan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Decathlon България
decathlon.bg
Decathlon Україна
decathlon.ua
Мой Класс
moyklass.com
Rush Analytics
rush-analytics.ru
Yandex Cloud
cloud.yandex.ru
Decathlon Latvija
decathlon.lv
Decathlon Россия
decathlon.ru
Decathlon RDC
decathlon-rdc.com
Авто.ру
auto.ru
VOA Русский
golosameriki.com
Chat2Desk
chat2desk.com
Яндекс Здоровье
health.yandex.ru