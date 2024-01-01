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Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق المحلية.

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الموقع الإلكتروني: dealavo.com

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