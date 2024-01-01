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Dealavo

Dealavo

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الموقع الإلكتروني: dealavo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dealavo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق المحلية.

الفئات:

Business
برامج التسعير

الموقع الإلكتروني: dealavo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dealavo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Quoter

Quoter

quoter.com

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

Paddle

Paddle

paddle.com

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

Stigg

Stigg

stigg.io

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

Spresso

Spresso

spresso.com

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

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blackcurve.com

Vibetrace

Vibetrace

vibetrace.com

MikMak

MikMak

mikmak.com

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

Terminal Africa

Terminal Africa

terminal.africa

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Roomle

Roomle

roomle.com

Rallio

Rallio

rallio.com

TravelTriangle

TravelTriangle

traveltriangle.com

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