بدائل - Dagster

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

خطط بشكل أكثر ذكاءً وتعاون بشكل أفضل واشحن بشكل أسرع باستخدام خدمات Azure DevOps، المعروفة سابقًا باسم Visual Studio Team Services. احصل على أدوات Agile وCI/CD والمزيد.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

شركة DigitalOcean, Inc.‎ هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...

Vercel

Vercel

vercel.com

انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغ...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

يعمل Gitpod على تبسيط سير عمل المطورين من خلال توفير بيئات تطوير تعاونية مُعدة مسبقًا في متصفحك - مدعومة بـ VS Code.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

احصل على أفضل نظام أساسي للتكامل والتسليم المستمر لأنظمة Linux وmacOS وAndroid، سواء في السحابة أو في الاستضافة الذاتية.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.

Glitch

Glitch

glitch.com

أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

يوفر Jenkins، وهو خادم الأتمتة الرائد مفتوح المصدر، مئات المكونات الإضافية لدعم إنشاء أي مشروع ونشره وأتمتته.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

التكامل المستمر والتسليم المصمم للجوال: أتمتة عمليات الإنشاء والاختبار والنشر لنظامي التشغيل iOS وAndroid بدءًا من التثبيت الأول وحتى المليون.

Render

Render

render.com

Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

اكتشف آفاقًا جديدة باستخدام أبسط منصة بدون خادم. Catalyst عبارة عن نظام أساسي بدون خادم قابل للتطوير بشكل كبير ويتيح للمطورين إنشاء حلول عالمية المستوى ونشرها دون إدارة الخوادم.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.

Buddy

Buddy

buddy.works

احصل على أقوى منصة للتكامل والتسليم المستمر وأسهلها تكوينًا.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyKinsta وقم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بك المستضافة في Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكث...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard هي منصة خاصة مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، كشركة خدمات تركز على نشر وإدارة Ruby on Rails وPHP وNode.js.

Gearset

Gearset

gearset.com

الحل الكامل لـ Salesforce DevOps. النظام الأساسي الوحيد الذي تحتاجه لتحقيق نجاح منقطع النظير في النشر والتسليم المستمر والاختبار الآلي والنسخ الاحتياطي.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

منصة واحدة، جميع خدماتك. تتيح لك منصة Koyeb الموحدة الجمع بين اللغات والأطر والتقنيات التي تحبها. انشر أي تطبيق بفضل الدعم الأصلي للغات الشائعة ونشر حاوية Docker المضمنة. قم بتشغيل خدمات الويب ذات زمن الاستجابة المنخفض والاستجابة والوظائف المستندة إلى الأحداث باستخدام نظام أساسي بدون خادم سهل الاستخ...

Northflank

Northflank

northflank.com

منصة التطوير الشاملة لبناء وتوسيع نطاق الخدمات الصغيرة والوظائف وقواعد البيانات المُدارة باستخدام واجهة مستخدم وواجهة برمجة تطبيقات وواجهة سطر أوامر قوية.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale Cloud: يتم نشر قوة وموثوقية TimescaleDB وPostgreSQL حسب اختيارك لموفر السحابة مع تحكم أكبر في مكان تخزين بياناتك.

Aiven

Aiven

aiven.io

تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.

Back4App

Back4App

back4app.com

تخزين البيانات العلائقية والاستعلام عنها على السحابة. يمكنك الوصول إليها عبر GraphQL وREST من خلال واجهة خلفية مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير.

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية