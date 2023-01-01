WebCatalog
Currents.dev

Currents.dev

app.currents.dev

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Currents.dev على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإجراء الملايين من اختبارات السرو بالتوازي. تستخدم فرق البرامج حول العالم Currents كبديل مباشر لـ Cypress Dashboard.

الموقع الإلكتروني: currents.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Currents.dev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PaperCut

PaperCut

papercut.com

SmartBear

SmartBear

smartbear.com

Skout

Skout

skout.com

InterviewBit

InterviewBit

interviewbit.com

Qase

Qase

app.qase.io

GreenBii

GreenBii

greenbii.com

Capiche

Capiche

capiche.com

Kami

Kami

web.kamihq.com

CaptivateIQ

CaptivateIQ

app.captivateiq.com

Workzone

Workzone

login.sharedwork.com

iMocha

iMocha

app.imocha.io

Tock

Tock

exploretock.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية