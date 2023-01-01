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Curio

Curio

curio.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Curio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابق فضوليًا واستمر في التعلم. مع Curio، سوف تحصل على الإلهام من الصوت الحصري من أفضل المطبوعات في العالم، بما في ذلك The Wall Street Journal، وThe Washington Post، وWIRED، وFT، وThe Guardian وغيرها الكثير. نحن ننظم أفضل القصص ونحولها إلى مقاطع صوتية يمكنك الاستماع إليها. توقف عن تصفح التدفق اللامتناهي للأخبار العاجلة وابدأ في اكتشاف الأفكار التي ستساعدك على التفكير بشكل مختلف بدلاً من ذلك. احصل على Curio الآن للتعلم والنمو واكتشاف شيء جديد كل يوم.

الموقع الإلكتروني: curio.io

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