تطبيق ذكي للويب والهاتف المحمول، متصل بالحساب البنكي، والذي يسمح لك بإدارة حساباتك دون أي معرفة مسبقة، ببساطة وبسرعة.

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