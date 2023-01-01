WebCatalog
Legalstart

Legalstart

legalstart.fr

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Legalstart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك موقع Legalstart.fr إدارة احتياجاتك القانونية عبر الإنترنت: إنشاء شركة أو جمعية بموجب قانون 1901، وتسجيل علامة تجارية، والعثور على محام، وما إلى ذلك. تسمح شركة Legalstart، الرائدة الفرنسية في مجال Legaltech، لرواد الأعمال بإدارة جميع احتياجاتهم القانونية بأنفسهم: إنشاء مشروع تجاري، أو تسجيل علامة تجارية، أو صياغة عقد عمل، أو حتى استرداد فاتورة غير مدفوعة.

الموقع الإلكتروني: legalstart.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Legalstart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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