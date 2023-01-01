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CoinTrendz

CoinTrendz

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الموقع الإلكتروني: cointrendz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoinTrendz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ تنبيهات قوية ومخصصة لسوق العملات المشفرة باستخدام معايير غير متوفرة من خلال خدمات تنبيه البيتكوين الأقل تقدمًا. مراقبة العملات المشفرة المفضلة لديك في الوقت الحقيقي! تلقي التنبيهات عبر Telegram أو البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: cointrendz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoinTrendz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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