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CodeStudio

CodeStudio

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الموقع الإلكتروني: codingninjas.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodeStudio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصفح كتالوج الدورات التدريبية الخاص بنا من Code Studio وشركاء الطرف الثالث. الصفوف من الروضة إلى الخامس. تعلم كيفية إنشاء لعبتك أو تطبيقك أو رسمك على الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: codingninjas.com

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