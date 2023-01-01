WebCatalog
PartyCity

PartyCity

partycity.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PartyCity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابدأ الحفلة! يمكنك العثور على كل ما تحتاجه في قائمة التسوق الخاصة بك، سواء كنت تتصفح عبر الإنترنت أو في أحد متاجر الحفلات لدينا، بسعر مناسب.

الموقع الإلكتروني: partycity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PartyCity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flipp

Flipp

flipp.com

Pottery Barn

Pottery Barn

potterybarn.com

Placezy

Placezy

placezy.com

Ember

Ember

ember.co

Wine-Searcher

Wine-Searcher

wine-searcher.com

Joh Shopping

Joh Shopping

johshopping.co.tz

GrabOn

GrabOn

grabon.in

Merchly

Merchly

merchly.com

TickTick

TickTick


GoChurchApp

GoChurchApp

gochurchapp.com

Doodle

Doodle


UNSW

UNSW

unsw.edu.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية