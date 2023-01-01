WebCatalog
CoCalc

CoCalc

cocalc.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoCalc على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الحساب التعاوني وعلوم البيانات.

الموقع الإلكتروني: cocalc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoCalc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hex

Hex

app.hex.tech

Mappable

Mappable

mappable.ai

Dataquest

Dataquest

app.dataquest.io

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

StrataScratch

StrataScratch

platform.stratascratch.com

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

Erudus

Erudus

erudus.com

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Turvo

Turvo

app.turvo.com

Collaborative

Collaborative

app.collaborativedrug.com

BinaryEdge

BinaryEdge

app.binaryedge.io

Kaggle

Kaggle

kaggle.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية