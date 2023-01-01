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Cloudinary

Cloudinary

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الموقع الإلكتروني: cloudinary.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudinary على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك تبسيط إدارة الوسائط وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا، بشكل محسّن ومحسّن لكل مستخدم.

الموقع الإلكتروني: cloudinary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudinary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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