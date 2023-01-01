Cloudflare Zero Trust

يعمل مع موفري الهوية ومنصات حماية نقاط النهاية لديك لفرض قواعد الرفض الافتراضي وقواعد الثقة المعدومة التي تحد من الوصول إلى تطبيقات الشركة ومساحات IP الخاصة وأسماء المضيفين. يربط المستخدمين بشكل أسرع وأكثر أمانًا من VPN.

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