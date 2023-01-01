برنامج للأشخاص الذين يهتمون. Cliniko هو برنامج لإدارة الممارسات للعيادات والممارسين الصحيين المتحالفين. بالإضافة إلى جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة عيادتك، يمكنك الآن الاستمتاع بحرية تقديم رعاية عالية الجودة عبر الإنترنت من خلال ميزات الرعاية الصحية عن بعد من Cliniko لإجراء استشارات عبر الفيديو.

الموقع الإلكتروني: cliniko.com

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