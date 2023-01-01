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Cliniko

Cliniko

cliniko.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cliniko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج للأشخاص الذين يهتمون. Cliniko هو برنامج لإدارة الممارسات للعيادات والممارسين الصحيين المتحالفين. بالإضافة إلى جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة عيادتك، يمكنك الآن الاستمتاع بحرية تقديم رعاية عالية الجودة عبر الإنترنت من خلال ميزات الرعاية الصحية عن بعد من Cliniko لإجراء استشارات عبر الفيديو.

الموقع الإلكتروني: cliniko.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cliniko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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