Centriq هو تطبيق إدارة المنزل الذي يضع كل ما تحتاجه لتنظيم منزلك واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتشغيله وصيانته - في متناول يدك مباشرةً.

الموقع الإلكتروني: mycentriq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Centriq. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.