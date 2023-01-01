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مع CareCredit أصبح تمويل الرعاية الصحية أمرًا سهلاً. سواء كنت تستخدم بطاقة ائتمان الرعاية الصحية الخاصة بك للخصم، أو لدفع تكاليف العلاجات والإجراءات التي لا يغطيها التأمين، فإن CareCredit تساعد في جعل علاجات وإجراءات الصحة والعافية والجمال التي تريدها ممكنة اليوم.

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