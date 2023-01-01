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Shape

Shape

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الموقع الإلكتروني: shape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shape على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shape عبارة عن وجهة ومجتمع رقمي للياقة البدنية والصحة والجمال يقدم نصائح شاملة وموثوقة وتمكينية لإرشادك خلال أي نقطة في رحلة العافية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: shape.com

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