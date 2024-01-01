Campaygn
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الموقع الإلكتروني: campaygn.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Campaygn على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
CAMPAYGN هو حل برمجي قائم على بيانات التسويق المؤثر يعمل على تحسين سير عمل واستراتيجيات التسويق المؤثر لديك. نحن ملتزمون بالشركات والمجموعات الكبيرة والمتوسطة الحجم. في كل مرحلة من مراحل التسويق عبر المؤثرين، لدينا حلول لك: ◾ تحديد واكتشاف المشاهير والمؤثرين المتخصصين والمواهب الناشئة. ◾ تقييم جودة جمهور المؤثر. ◾ اكتشف أكثر من 32 مليون ملف شخصي للمؤثرين. ◾ احصل على إمكانية الوصول إلى رؤى وتحليلات متعمقة للمؤثرين. ◾ انقر وأنشئ شرائح اختيار مخصصة مثيرة للاهتمام. ◾ تحليل وتوقع حملاتك المستقبلية. ◾ احصل على الوصول إلى نسبة المتابعين الفريدة. ◾ أنشئ حملات مؤثرة وخصص لوحة تحكم سير العمل الخاصة بك. ◾ تتبع البيانات على Instagram و TikTok و YouTube ◾ إنشاء تقارير تحليلية مفصلة. ◾ عزز سير عملك من خلال الاستماع الاجتماعي وقياس الأداء والمزيد من الميزات. يتم استخدام CAMPAYGN من قبل شركات Tag Heuer وPrada وSisley وMontblanc وChopard وChaumet وGivenchy وLa Prairie وغيرها الكثير. هل أنت مستعد لتجربتنا؟
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الموقع الإلكتروني: campaygn.com
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