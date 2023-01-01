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Bored Panda

Bored Panda

boredpanda.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Bored Panda هو مجتمع رائد في مجال الفن والتصميم والتصوير الفوتوغرافي للأشخاص المبدعين. تساعد منصة التقديم الخاصة بنا الفنانين والمبدعين على تحويل قصصهم إلى محتوى سريع الانتشار يجب قراءته.

الموقع الإلكتروني: boredpanda.com

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