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تم إنشاء Kickstarter للمساعدة في إحياء المشاريع الإبداعية. منزل للأفلام والموسيقى والفن والمسرح والألعاب والقصص المصورة والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والمزيد.

الموقع الإلكتروني: kickstarter.com

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