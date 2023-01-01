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Kickstarter

Kickstarter

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الموقع الإلكتروني: kickstarter.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kickstarter على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم إنشاء Kickstarter للمساعدة في إحياء المشاريع الإبداعية. منزل للأفلام والموسيقى والفن والمسرح والألعاب والقصص المصورة والتصميم والتصوير الفوتوغرافي والمزيد.

الموقع الإلكتروني: kickstarter.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kickstarter. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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