WebCatalog
Bookshelf

Bookshelf

bookshelf.vitalsource.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bookshelf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع Bookshelf، يمكنك الاستمتاع بتجربة دراسية رقمية شاملة.

الموقع الإلكتروني: bookshelf.vitalsource.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bookshelf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Abroad Cube

Abroad Cube

abroadcube.com

Exampur

Exampur

exampur.com

Furwee

Furwee

furwee.ai

iFunny

iFunny

ifunny.co

SuperSummary

SuperSummary

supersummary.com

Noisli

Noisli

noisli.com

Kognity

Kognity

app.kognity.com

Acadium

Acadium

app.acadium.com

The Receptionist

The Receptionist

app.thereceptionist.com

Axos Bank

Axos Bank

axosbank.com

Confluent

Confluent

confluent.cloud

Dicer AI

Dicer AI

app.dicer.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية