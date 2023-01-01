WebCatalog
Bnext

Bnext

bnext.es

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bnext على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف جميع التسهيلات لإدارة أموالك من تطبيق واحد ✅ حسابك مجانًا، دون رسوم مخفية ✅ أموالك وعملاتك المشفرة في حساب واحد ✅ تحويلات الأموال حول العالم

الموقع الإلكتروني: bnext.es

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bnext. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Envíosperros

Envíosperros

enviosperros.com

Envia Ya

Envia Ya

enviaya.com.mx

Mundotoro

Mundotoro

mundotoro.com

iMineros

iMineros

imineros.com

Waynimóvil

Waynimóvil

waynimovil.ar

Clientify

Clientify

clientify.com

Kredito

Kredito

kredito.cl

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Wibond

Wibond

wibond.co

Partee

Partee

partee.es

Rakuten España

Rakuten España

rakuten.es

Handy

Handy

handy.la

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية