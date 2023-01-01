WebCatalog
Partee

Partee

partee.es

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Partee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل تطبيق لتسجيل وصول الضيوف جرب شهرًا واحدًا مجانًا اطلب عرض أسعار تستخدم آلاف المؤسسات السياحية بالفعل Partee! لجميع أنواع المنشآت من أكبر فندق إلى أصغر شقة. يحتوي Partee على كل ما تحتاجه مؤسستك لتسجيل ضيوفك تسجيل الوصول عبر الإنترنت ضيوفك... اقرأ المزيد »Partee - تسجيل الوصول للمؤسسات السياحية

الموقع الإلكتروني: partee.es

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