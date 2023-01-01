WebCatalog
Rezrva

Rezrva

rezrva.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rezrva على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جدولة العملاء وحجز الخدمات وإدارة جدولك الزمني عبر الإنترنت. باستخدام برنامج الحجز، يمكنك جدولة العملاء وإدارة الخدمات وأتمتة جدولك وزيادة مبيعاتك من هاتفك الخلوي وتحسين وقتك وتقليل الغياب وتنمية أعمالك بسرعة وسهولة على مدار 24 ساعة يوميًا.

الموقع الإلكتروني: rezrva.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rezrva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Action Sales

Action Sales

actionsales.com.ar

Clip

Clip

clip.mx

Lobby PMS

Lobby PMS

lobbypms.com

SeQura

SeQura

sequra.com

Libertex

Libertex

libertex.org

iMineros

iMineros

imineros.com

Clientify

Clientify

clientify.com

Clickie

Clickie

clickie.io

Bnext

Bnext

bnext.es

Contalink

Contalink

contalink.com

Multivende

Multivende

multivende.com

Handy

Handy

handy.la

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية