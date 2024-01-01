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Blogify

Blogify

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الموقع الإلكتروني: blogify.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blogify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحويل مقاطع فيديو YouTube أو الصوت أو PodCast أو Vlogs إلى مقالات مدونة عالية الجودة باستخدام Blogify. تعمل أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء منشورات مدونة متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO) من محتوى الفيديو الخاص بك. ابدأ في إنشاء المدونات اليوم.

الموقع الإلكتروني: blogify.ai

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