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Bizstim

Bizstim

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الموقع الإلكتروني: bizstim.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bizstim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bizstim عبارة عن منصة برمجيات أعمال الكل في واحد. إذا كنت تدير شركة قائمة على الخدمات، فيمكن أن يساعد Bizstim في تحفيز المبيعات وأتمتة المهام الدنيوية. الصناعات التي تستخدم Bizstim عادةً هي إعداد اختبار SAT، والدروس الخصوصية، والخدمات القانونية، وتدريب السائقين، والمعالجين، وتنسيق الحدائق، وغيرها الكثير. تشمل الميزات الأساسية ما يلي: تخزين معلومات العميل، والجدولة والتذكيرات، وإعداد تقارير العملاء، وإعداد الفواتير والفواتير، والموارد البشرية. نحن نهدف إلى حل أكبر نقاط الضعف لديك، على سبيل المثال: تتم الجدولة والتذكيرات تلقائيًا قدر الإمكان، ويتم تبسيط عملية إعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات باستخدام الأتمتة. يقوم بعض عملائنا بتحصيل مئات الفواتير كل شهر دون أن يرفعوا ساكنًا. وبدلاً من ذلك، يسمحون للبرنامج بحساب رصيد الحساب، وتحصيل الرسوم من العميل، وإرسال إيصال فاتورة للعميل ومراقبة إيداع الإيرادات في حسابه.

الموقع الإلكتروني: bizstim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bizstim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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