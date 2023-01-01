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Bitsy هو محرر صغير للألعاب أو العوالم أو القصص. الهدف هو تسهيل إنشاء ألعاب حيث يمكنك التجول والتحدث مع الناس والتواجد في مكان ما!

الموقع الإلكتروني: bitsy.org

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