WebCatalog
Jonaxx Stories

Jonaxx Stories

jonaxxstories.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jonaxx Stories على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قصص Jonaxx هي المكان الذي يمكنك من خلاله قراءة القصص المجانية من Jonaxx. جوناكس كاتبة فلبينية معروفة بأعمالها المنشورة وقصصها المجانية على الإنترنت. اكتشف أعمالها الجديدة وقم بالتعليق على الفصول الموجودة في هذا التطبيق المخصص لمحبي قصص Jonaxx.

الموقع الإلكتروني: jonaxxstories.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jonaxx Stories. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tappytoon

Tappytoon

tappytoon.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

Royal Road

Royal Road

royalroad.com

Azuki

Azuki

azuki.co

audioteka

audioteka

audioteka.com

Quotev

Quotev

quotev.com

MANGA Plus

MANGA Plus

mangaplus.shueisha.co.jp

kalaksi

kalaksi

kalaksi.com

Toomics

Toomics

toomics.com

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

Commenter.ai

Commenter.ai

commenter.ai

HuffPost

HuffPost

huffpost.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية