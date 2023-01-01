BitScreener

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نظرة عامة على سوق العملات المشفرة مع الرسم البياني المباشر لقيمة البيتكوين، والعملات الأكثر بحثًا، وأهم أدوات الفرز، وقائمة المراقبة، والمحفظة، ومترجم الأخبار، وخريطة الحرارة لسوق العملات المشفرة

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