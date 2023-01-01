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BitScreener

BitScreener

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الموقع الإلكتروني: bitscreener.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BitScreener على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة مع الرسم البياني المباشر لقيمة البيتكوين، والعملات الأكثر بحثًا، وأهم أدوات الفرز، وقائمة المراقبة، والمحفظة، ومترجم الأخبار، وخريطة الحرارة لسوق العملات المشفرة

الموقع الإلكتروني: bitscreener.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BitScreener. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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