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beIN CONNECT

beIN CONNECT

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الموقع الإلكتروني: bein.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من beIN CONNECT على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اشترك في beIN CONNECT وشاهد الأفلام والترفيه وقنوات beIN CONNECT LIVE. كمشترك في beIN TV، يمكنك تفعيل خدمة beIN CONNECT عبر الإنترنت مجاناً!

الموقع الإلكتروني: bein.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ beIN CONNECT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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