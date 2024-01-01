- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى من خلال مساعد التغليف الفريد وميزات الإجراء التلقائي، التي تتعامل مع مهام مثل إنشاء الشحنات ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وإنشاء الفواتير وطباعة الملصقات. - مع أكثر من 23000 مستخدم نشط في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل، فإننا نقدم دعمًا متخصصًا للبائعين الذين يهدفون إلى التوسع الدولي.

الموقع الإلكتروني: baselinker.com

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