Baselinker

Baselinker

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الموقع الإلكتروني: baselinker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Baselinker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

- BaseLinker هو برنامج إدارة متعدد القنوات يعمل على تبسيط المبيعات عبر جميع المنصات مثل Amazon وeBay وEtsy وReverb وMirakl، مع أكثر من 1000 عملية تكامل أخرى. - من خلال الاستفادة من وحدة الأتمتة المتقدمة لدينا، يمكن للفرق معالجة الطلبات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات، وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى من خلال مساعد التغليف الفريد وميزات الإجراء التلقائي، التي تتعامل مع مهام مثل إنشاء الشحنات ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء وإنشاء الفواتير وطباعة الملصقات. - مع أكثر من 23000 مستخدم نشط في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل، فإننا نقدم دعمًا متخصصًا للبائعين الذين يهدفون إلى التوسع الدولي.
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: baselinker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Baselinker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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